Газовоз GAS HUSKY, затонувший накануне у черноморского побережья Болгарии, вероятно, подвергся атаке нескольких неизвестных дронов.

Об этом заявил губернатор Варненской области Марио Смарков, которого цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Судно GAS HUSKY под флагом Либерии перевозило 3 400 метрических тонн сжиженного углеводородного газа из Египта в Румынию, когда во вторник утром подало сигнал бедствия, а затем начало тонуть примерно в 50 морских милях (80 км) к востоку от города Бяла. Все 19 членов экипажа были спасены при содействии болгарских Военно-морских сил.

Считается, что танкер подвергся нескольким ударам беспилотниками.

"Нет сомнений относительно количества ударов – их было четыре, но у нас нет подтверждения от моряков относительно типа использованных дронов", – заявил губернатор.

Два источника в сфере морской безопасности сообщили, что судно было поражено беспилотным аппаратом. Оператор судна, базирующегося в Греции, не ответил в среду на запрос о комментарии.

Между тем специализированное издание maritime.bg со ссылкой на источник в компании-управляющей газовоза сообщило, что атака была осуществлена с применением морских и воздушных беспилотников. Это стало первой подобной скоординированной атакой в пределах исключительной экономической зоны Болгарии в Чёрном море.

На этой неделе ещё одно судно BETUL 8 попало в беду у побережья Болгарии, болгарские власти начали спасательную операцию.

Ранее премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил новую российскую атаку с использованием дронов на три коммерческих судна вблизи дельты Дуная.

По данным компании по морской безопасности Diaplous, с середины июля у берегов Болгарии и Румынии было атаковано не менее 17 судов.