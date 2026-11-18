Чеський міністр закордонних справ Петр Мацінка звернувся до колег з країн ЄС з проханням не видавати візи російським хокеїстам та хокеїсткам, щоб ті не потрапили на міжнародні змагання у Чехії.

Про це він сказав в інтерв’ю Чеському радіо, передає "Європейська правда".

Міністр заявив, що Чехія не надаватиме хокеїстам з Росії віз, щоб ті в'їжджали до Шенгенської зони та брали участь у міжнародних змаганнях. Про цю вказівку він попередив Чеську хокейну федерацію.

"Візи з Російської Федерації до Шенгенської зони можна отримати лише в тому разі, якщо міністр закордонних справ якоїсь країни надасть виняток. Я не вважаю за доцільне, щоб у ситуації, коли Росія веде війну в Європі, її національна хокейна збірна грала в Чехії, щоб у Чехії лунав російський гімн або ми мусили дивитися на російські прапори. Це справді недоречно", – зазначив Мацінка, пообіцявши не надавати росіянам винятку.

Глава МЗС також зазначив, що минулого тижня надіслав листи до всіх міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу з проханням дотримуватися такої ж позиції. Мацінка очікує, що російські спортсмени спробують обійти чеську заборону, подаючись на візи в інших країнах ЄС.

"Я пояснив їм ситуацію та попросив, щоб – у разі, якщо російська збірна подасть заявку на візи в іншій країні Європейського Союзу, а не в Чехії, – вони також не надавали їй цього винятку. Я надіслав їм усім листа та розіслав кожному ще й особисте SMS, у якому звернув їхню увагу на це", – розповів він.

За словами Мацінки, його колеги підтримали цю позицію і пообіцяли не видавати візи російським хокеїстам, щоб ті не поїхали на змагання до Чехії. У січні країна приймає Юніорський чемпіонат світу з хокею серед дівчат. Змагання відбудуться 8-16 січня в Остраві.

Члени уряду Чехії вже раніше назвали рішення Спортивного арбітражного суду про негайне повернення Росії до міжнародних турнірів невдалим. Проте уряд, за словами міністра спорту Бориса Штястного, не планує затверджувати закон або інший захід, який би заборонив чеським представникам брати участь у змаганнях проти Росії.

Раніше уряд Норвегії заявив, що має намір висилати російських та білоруських професійних спортсменів та їхній супровід, якщо вони спробують в’їхати до країни для участі у спортивних заходах.

Подібне рішення ухвалила Фінляндія, яка 12 листопада запровадила обмеження щодо короткострокового працевлаштування росіян за візою, зокрема у сфері професійного спорту.

Європейська комісія виступає проти "нормалізації" участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, доки триває війна РФ проти України, однак остаточне рішення щодо допуску російських хокейних збірних належить Міжнародній федерації хокею.