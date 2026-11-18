Чешский министр иностранных дел Петр Мацинка обратился к коллегам из стран ЕС с просьбой не выдавать визы российским хоккеистам и хоккеисткам, чтобы те не попали на международные соревнования в Чехии.

Об этом он заявил в интервью Чешскому радио, передает "Европейская правда".

Министр заявил, что Чехия не будет выдавать хоккеистам из России визы, чтобы те въезжали в Шенгенскую зону и участвовали в международных соревнованиях. Об этом указании он предупредил Чешскую хоккейную федерацию.

"Визы из Российской Федерации в Шенгенскую зону можно получить только в том случае, если министр иностранных дел какой-либо страны сделает исключение. Я не считаю целесообразным, чтобы в ситуации, когда Россия ведет войну в Европе, ее национальная хоккейная сборная играла в Чехии, чтобы в Чехии звучал российский гимн или нам приходилось смотреть на российские флаги. Это действительно неуместно", – отметил Мацинка, пообещав не предоставлять россиянам исключения.

Глава МИД также отметил, что на прошлой неделе направил письма всем министрам иностранных дел стран Европейского Союза с просьбой придерживаться такой же позиции. Мацинка ожидает, что российские спортсмены попытаются обойти чешский запрет, подавая заявления на визы в других странах ЕС.

"Я объяснил им ситуацию и попросил, чтобы – в случае, если российская сборная подаст заявку на визы в другой стране Европейского Союза, а не в Чехии, – они также не делали для неё этого исключения. Я направил им всем письмо и разослал каждому ещё и личное SMS, в котором обратил их внимание на это", – рассказал он.

По словам Мацинки, его коллеги поддержали эту позицию и пообещали не выдавать визы российским хоккеистам, чтобы те не поехали на соревнования в Чехию. В январе страна принимает юниорский чемпионат мира по хоккею среди девушек. Соревнования пройдут 8-16 января в Остраве.

Члены правительства Чехии уже ранее назвали решение Спортивного арбитражного суда о немедленном возвращении России к международным турнирам неудачным. Однако правительство, по словам министра спорта Бориса Штястного, не планирует принимать закон или иную меру, которая бы запрещала чешским представителям участвовать в соревнованиях против России.

Ранее правительство Норвегии заявило, что намерено высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и их сопровождение, если они попытаются въехать в страну для участия в спортивных мероприятиях.

Аналогичное решение приняла Финляндия, которая 12 ноября ввела ограничения на краткосрочное трудоустройство россиян по визе, в частности в сфере профессионального спорта.

Европейская комиссия выступает против "нормализации" участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, пока продолжается война РФ против Украины, однако окончательное решение о допуске российских хоккейных сборных принадлежит Международной федерации хоккея.