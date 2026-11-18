Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував свій візит до Польщі.

Про це пише RMF24, повідомляє "Європейська правда".

Візит президента Німеччини був запланований на понеділок, 16 листопада, але був перенесений. Штайнмаєр мав зустрітися, серед інших, з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

"Візит відкладено. Нову дату ще не призначено", – повідомила Серстін Гаммелін з пресслужби президента Німеччини.

За даними джерел агенції PAP, шанси на прибуття Штайнмаєра до кінця свого терміну в березні 2027 року мінімальні, адже це значить, що на організацію візиту залишилось лише чотири місяці. Штайнмаєр завершить свій другий термін 18 березня 2027 року після десяти років перебування на посаді.

Його листопадовий візит до Польщі мав бути прощальним. Неофіційно польські та німецькі джерела повідомляють, що після перенесення візит глави німецької держави до Польщі, який завершує свою каденцію, ймовірно, не відбудеться.

Німецька сторона повідомила журналістам ще на початку вересня, що президент Німеччини відвідає Польщу. Однак, 16 листопада протягом тижнів залишалося неоголошеним в офіційному календарі президента Німеччини на його вебсайті.

Ще 22 жовтня Марчин Пшидач, керівник Управління міжнародної політики при Адміністрації президента Республіки Польща, під час візиту до Берліна оголосив, що однією з головних тем візиту Штайнмаєра до Польщі має стати питання компенсації Німеччиною за нацистські злочини. Як він пояснив, Навроцький мав намір порушити тему своєї минулорічної пропозиції, згідно з якою частиною німецької компенсації мали б стати інвестиції Берліна у збройні сили на східному фланзі НАТО.

Вибори федерального президента Німеччини відбудуться 30 січня 2027 року. Найбільші шанси на перемогу має політикиня Християнсько-соціального союзу Ільзе Айгнер, яку підтримують блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини, а також "Зелені", Вона може змінити на посаді Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Провідні політичні діячі, зокрема колишня канцлерка Ангела Меркель, протягом останніх місяців висловлювали підтримку тому, щоб цю посаду вперше обійняла жінка.

Раніше повідомляли, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") планує висунути колишнього футболіста збірної Німеччини Томаса Бертольда кандидатом на посаду федерального президента.