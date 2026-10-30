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Меркель хоче, щоб наступним президентом Німеччини стала жінка  

Новини — П'ятниця, 30 жовтня 2026, 17:53 — Іванна Костіна

У дискусії щодо наступного президента Німеччини колишня канцлерка Ангела Меркель висловила свою думку: вона вважає, що лише жінка може бути гідним кандидатом на заміну чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Меркель відмовилася називати конкретних жінок, яких вона бачить на посаді президента.

"Історія Федеративної Республіки Німеччини налічує 77 років, і за весь цей час жодна жінка ніколи не обіймала посаду федерального президента", – з сумом зазначила колишня канцлерка.

На думку Меркель, лише жінка підходить на посаду наступника чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. "Я знаю людей, які вже народилися, які є жінками і які могли б це зробити", – підкреслила Меркель.

30 січня Федеральні збори Німеччини визначать нового президента. У німецькому консервативному блоці ХДС/ХСС виникли суперечки щодо того, хто стане наступним президентом. Голова ХСС Маркус Зьодер уже кілька місяців активно виступає за кандидатуру голови баварського ландтагу Ільзе Айгнер. У лавах ХДС серед кандидатів, про яких йде мова, – голова Бундестагу Юлія Кльокнер, міністерка освіти Карін Прін та колишня лідерка партії Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Ще у вересні провідний представник німецьких консерваторів Манфред Вебер закликав урядову коаліцію канцлера Фрідріха Мерца протягом найближчих чотирьох тижнів домовитися про кандидата на посаду наступного президента країни.

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Меркель Німеччина
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