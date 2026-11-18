Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Польшу.

Об этом пишет RMF24, сообщает "Европейская правда".

Визит президента Германии был запланирован на понедельник, 16 ноября, но был перенесен. Штайнмайер должен был встретиться, в частности, с президентом Польши Каролем Навроцким.

"Визит отложен. Новая дата пока не назначена", – сообщила Серстин Гаммелин из пресс-службы президента Германии.

По данным источников агентства PAP, шансы на приезд Штайнмайера до конца его срока полномочий в марте 2027 года минимальны, ведь это означает, что на организацию визита осталось всего четыре месяца. Штайнмайер завершит свой второй срок 18 марта 2027 года после десяти лет пребывания в должности.

Его ноябрьский визит в Польшу должен был стать прощальным. Неофициально польские и немецкие источники сообщают, что после переноса визит главы немецкого государства в Польшу, завершающий его президентский срок, вероятно, не состоится.

Немецкая сторона сообщила журналистам ещё в начале сентября, что президент Германии посетит Польшу. Однако на 16 ноября визит в течение нескольких недель оставался не объявленным в официальном календаре президента Германии на его веб-сайте.

Еще 22 октября Марчин Пшидач, руководитель Управления международной политики при Администрации президента Республики Польша, во время визита в Берлин заявил, что одной из главных тем визита Штайнмайера в Польшу должен стать вопрос о компенсации Германией за нацистские преступления. Как он пояснил, Навроцкий намеревался поднять тему своего прошлогоднего предложения, согласно которому частью немецкой компенсации должны были стать инвестиции Берлина в вооруженные силы на восточном фланге НАТО.

Выборы федерального президента Германии состоятся 30 января 2027 года. Наибольшие шансы на победу имеет политик Христианско-социального союза Ильзе Айгнер, которую поддерживают блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, а также "Зеленые". Она может сменить на этом посту Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ведущие политические деятели, в частности бывшая канцлер Ангела Меркель, в течение последних месяцев выражали поддержку тому, чтобы эту должность впервые заняла женщина.

Ранее сообщалось, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдН") планирует выдвинуть бывшего футболиста сборной Германии Томаса Бертольда в качестве кандидата на пост федерального президента.