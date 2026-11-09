Кандидатка у президенти Німеччини прокоментувала свою номінацію

Баварська політикиня Ільзе Айгнер заявила, що в разі обрання федеральною президенткою Німеччини хоче боротися з політичною поляризацією та зростанням впливу маргінальних політичних рухів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Під час пресконференції за участю канцлера Фрідріха Мерца Айгнер сказала, що прийшла в політику, "щоб долати розбіжності, об’єднувати людей і знаходити підхід до тих, хто, можливо, почувається виключеним із суспільства".

"Наша країна і наша демократія зазнають атак зсередини та ззовні. Екстремістські погляди тріумфують, а ідеології набирають популярності. Розкол поглиблюється, а прагнення до консенсусу висміюється", – зазначила Айгнер.

Консервативна політикиня заявила, що хоче стати противагою цим тенденціям.

"Моя позиція чітка: я виступаю проти будь-яких зазіхань на людську гідність. Я прагну зробити порядність мірилом наших дій і відродити довіру – керуючись як серцем, так і розумом", – сказала вона.

Мерц, зі свого боку, заявив, що Айгнер стане президенткою, яка уособлює "гідність і чуйність".

Кандидатуру Айгнер підтримали її партія – Християнсько-соціальний союз (ХСС), партія Мерца Християнсько-демократичний союз (ХДС), а також Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), які разом формують правлячу коаліцію. На її підтримку також виступили опозиційні "Зелені", що відкриває їй шлях до обрання у парламенті 30 січня.

Водночас ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" та Ліва партія заявили, що висунуть власних кандидатів.

Провідні політичні діячі, зокрема колишня канцлерка Ангела Меркель, протягом останніх місяців висловлювали підтримку тому, щоб цю посаду вперше обійняла жінка.

Сам Мерц також заявляв, що хотів би, щоб президентом була обрана жінка.