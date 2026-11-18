Міністр закордонних справ Андрій Сибіга засудив численні порушення Росією повітряного простору Молдови і нагадав, що такі інциденти загрожують безпеці всього регіону.

Про це Сибіга написав на своєму акаунті в Х, інформує "Європейська правда".

Глава українського МЗС висловив повну солідарність з народом Молдови у захисті їхньої безпеки.

"Росія не поважає суверенітет чи національні кордони, ані фундаментальні принципи міжнародного права. Її необачні дії наражають на небезпеку цивільні життя та підривають безпеку далеко за межами України. Кожен такий інцидент демонструє, як безкарність Росії сприяє подальшим порушенням і загрожує регіональній безпеці", – зазначив Сибіга.

Безпека України та Молдови нерозривно пов’язана з безпекою Європи загалом, нагадав міністр закордонних справ. Збільшення обороноздатності України та посилення тиску на Росію є необхідними для протистояння цій спільній загрозі.

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство оборони Молдови повідомило про несанкціонований проліт сімох безпілотників у її повітряному просторі під час атаки РФ на українські регіони; деякі з них розбилися.

Також робота шести пунктів пропуску на кордоні між Молдовою та Україною була тимчасово призупинена з міркувань безпеки.

Після цього прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан закликав прискорити розгляд законопроєкту про оборонну промисловість, який дозволить країні виготовляти дрони.