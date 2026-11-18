Сибига выразил солидарность с Молдовой из-за нарушения её воздушного пространства дронами РФ
Министр иностранных дел Андрей Сибига осудил многочисленные нарушения Россией воздушного пространства Молдовы и напомнил, что такие инциденты угрожают безопасности всего региона.
Об этом Сибига написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".
Глава украинского МИД выразил полную солидарность с народом Молдовы в защите его безопасности.
"Россия не уважает ни суверенитет, ни национальные границы, ни фундаментальные принципы международного права. Ее опрометчивые действия подвергают опасности жизни мирных жителей и подрывают безопасность далеко за пределами Украины. Каждый такой инцидент демонстрирует, как безнаказанность России способствует дальнейшим нарушениям и угрожает региональной безопасности", – отметил Сибига.
Безопасность Украины и Молдовы неразрывно связана с безопасностью Европы в целом, напомнил министр иностранных дел. Повышение обороноспособности Украины и усиление давления на Россию необходимы для противостояния этой общей угрозе.
Напомним, 17 ноября Министерство обороны Молдовы сообщило о несанкционированном пролете семи беспилотников в её воздушном пространстве во время атаки РФ на украинские регионы; некоторые из них разбились.
Также работа шести пунктов пропуска на границе между Молдовой и Украиной была временно приостановлена из соображений безопасности.
После этого премьер-министр Молдовы Василе Тофан призвал ускорить рассмотрение законопроекта об оборонной промышленности, который позволит стране производить дроны.