Президент Володимир Зеленський подякував Єврокомісії за ухвалений пакет законодавчих пропозицій щодо надання Україні до 45 млрд євро додаткової фінансової підтримки у 2027 році.

Про це український президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, це доповнить уже наявні зобов’язання ЄС у межах Ukraine Support Loan і покриє значну частину бюджетних та оборонних потреб на наступний, 2027 рік.

Він висловив сподівання на якнайшвидше ухвалення цього рішення Європейським парламентом і Радою ЄС, а також на підтримку всіх держав – членів ЄС.

Він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за її ініціативу залучати допомогу від інших наших партнерів через нові механізми, які сприятимуть наданню та координації додаткової підтримки.

"Велика Британія, Канада, Японія та Норвегія надзвичайно багато допомагають нам у захисті життя, і встановлення чітких правил, за якими вони зможуть надавати подальшу допомогу спільно з ЄС допоможе ще більше. Завтра на засіданні "коаліції охочих" предметно все обговоримо, щоб якнайшвидше запустити цю роботу", – додав Зеленський.

Повідомляли, що Єврокомісія пропонує надати Україні додатковий кредит на 45 млрд євро: з них 25 млрд євро – на військову допомогу, і 20 млрд – на підтримку бюджету.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив лідерам держав ЄС під час саміту в Брюсселі, що Україні у 2027 році необхідно щонайменше 70 млрд євро додаткової фінансової допомоги від міжнародних партнерів. За результатами саміту Європейська рада доручила Єврокомісії підготувати пропозиції щодо покриття цих потреб.

9 листопада єврокомісар Валдіс Домбровскіс повідомив "Європейській правді", що Єврокомісія опрацьовує можливість надання Україні додаткових 45 млрд євро у 2027 році за кредитною схемою, аналогічною вже погодженому кредиту Ukraine Support Loan на 90 млрд євро.

12 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що пропозиції щодо покриття фінансових потреб України у 2027 році будуть представлені до наступного засідання Європейської ради 26-27 листопада.