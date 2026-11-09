ЄС може надати Україні новий кредит на 45 млрд євро на додачу до 90 млрд

Європейська комісія працює над виділенням Україні додаткових 45 млрд євро у 2027 році, щоб покрити близько двох третин дефіциту фінансування обсягом 70 млрд євро, понад вже заплановані кошти кредиту на загальну суму 90 млрд євро.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс на полях засідання Ради ЄС з економіки та фінансів у Брюсселі в понеділок, 9 листопада.

Єврокомісар повідомив, що Єврокомісія опрацьовує можливості надання Україні додаткових 45 млрд євро у 2027 році за кредитною схемою, аналогічною Ukraine Support Loan на 90 млрд.

"Ми працюємо над покриттям дефіциту фінансування України, який виявився більшим, ніж очікувалося. Це додаткові 70 млрд євро, з яких ЄС мав би на меті покрити близько двох третин, тобто, якщо бути точним – ще 45 млрд євро. Але наразі ми працюємо над варіантами, які згодом представимо державам-членам", – повідомив Домбровскіс.

На запитання журналіста, чи найімовірнішим варіантом покриття цього дефіциту є аналогічна кредитна схема зі спільним залученням позикових коштів, забезпечена російськими активами, єврокомісар відповів: "Це, очевидно, один із головних варіантів, які ми наразі оцінюємо та опрацьовуємо".

На уточнювальне запитання, чи буде знайдено достатньо фінансування для залучення 45 млрд євро позикових коштів, Домбровскіс висловив обережний оптимізм.

"Ми наразі працюємо над цим, але я б сказав, що я налаштований з обережним оптимізмом щодо того, що нам вдасться знайти рішення та забезпечити це додаткове фінансування у розмірі 45 млрд євро – понад те, що вже передбачено", – наголосив єврокомісар.

Як повідомляла "Європейська правда", Єврокомісія визнала, що українському бюджету у 2027 році дійсно не вистачає 70 млрд євро, які мають бути покриті міжнародними партнерами.

На саміті лідерів 15-16 жовтня Європейська рада доручила Європейській комісії підготувати пропозиції щодо закриття недостачі бюджету України на 2027 рік у розмірі 70 млрд євро.