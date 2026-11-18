Президент Владимир Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за принятый пакет законодательных предложений о предоставлении Украине до 45 млрд евро дополнительной финансовой поддержки в 2027 году.

Об этом украинский президент написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, это дополнит уже существующие обязательства ЕС в рамках Ukraine Support Loan и покроет значительную часть бюджетных и оборонных потребностей на следующий, 2027 год.

Он выразил надежду на скорейшее принятие этого решения Европейским парламентом и Советом ЕС, а также на поддержку всех государств – членов ЕС.

Он поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за её инициативу по привлечению помощи от других наших партнёров через новые механизмы, которые будут способствовать оказанию и координации дополнительной поддержки.

"Великобритания, Канада, Япония и Норвегия оказывают нам огромную помощь в защите жизни, и установление четких правил, по которым они смогут оказывать дальнейшую помощь совместно с ЕС, поможет еще больше. Завтра на заседании "коалиции желающих" мы все подробно обсудим, чтобы как можно скорее приступить к этой работе", – добавил Зеленский.

Сообщалось, что Еврокомиссия предлагает предоставить Украине дополнительный кредит на 45 млрд евро: из них 25 млрд евро – на военную помощь, и 20 млрд – на поддержку бюджета.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам стран ЕС во время саммита в Брюсселе, что Украине в 2027 году необходимо не менее 70 млрд евро дополнительной финансовой помощи от международных партнеров. По итогам саммита Европейский совет поручил Еврокомиссии подготовить предложения по покрытию этих потребностей.

9 ноября еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил "Европейской правде", что Еврокомиссия рассматривает возможность предоставления Украине дополнительных 45 млрд евро в 2027 году по кредитной схеме, аналогичной уже согласованному кредиту Ukraine Support Loan на 90 млрд евро.

12 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что предложения по покрытию финансовых потребностей Украины в 2027 году будут представлены к следующему заседанию Европейского совета 26–27 ноября.