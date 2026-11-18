В Іспанії у середу, 18 листопада, евакуювали низку шкіл після того, як вони отримали електронні листи з інформацією про "замінування".

Про це пише Reuters із посиланням на дані Національної поліції, передає "Європейська правда".

Інциденти відбулися в іспанській автономній спільноті Галісія. За даними правоохоронців, цього дня понад 10 шкіл отримали електронні листи з неправдивою інформацією щодо замінування.

Внаслідок цього їх евакуювали, водночас спеціалізовані підрозділи поліції не виявили підозрілих пристроїв.

За словами речника Національної поліції, влада не може підтвердити точну кількість шкіл, які постраждали.

Нагадаємо, 16 листопада, щонайменше сотня італійських шкіл отримала електронні листи з погрозами про вибухи та отруєння, що спричинило запуск нового протоколу безпеки, запровадженого урядом після подібних погроз минулого тижня.

А 11 листопада в Італії було евакуйовано щонайменше 300 шкіл після отримання однакових повідомлень про загрозу вибуху.

Того ж дня понад сім сотень шкіл у Шотландії та Північній Ірландії отримали електронні листи з погрозами.