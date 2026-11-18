В Испании в среду, 18 ноября, была проведена эвакуация ряда школ после того, как они получили электронные письма с информацией о "заминировании".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Национальной полиции, передает "Европейская правда".

Инциденты произошли в испанском автономном сообществе Галисия. По данным правоохранительных органов, в этот день более 10 школ получили электронные письма с ложной информацией о заминировании.

В результате их эвакуировали, при этом специализированные подразделения полиции не обнаружили подозрительных устройств.

По словам представителя Национальной полиции, власти не могут подтвердить точное количество пострадавших школ.

Напомним, 16 ноября не менее сотни итальянских школ получили электронные письма с угрозами о взрывах и отравлениях, что привело к запуску нового протокола безопасности, введенного правительством после аналогичных угроз на прошлой неделе.

А 11 ноября в Италии было эвакуировано не менее 300 школ после получения одинаковых сообщений об угрозе взрыва.

В тот же день более семисот школ в Шотландии и Северной Ирландии получили электронные письма с угрозами.