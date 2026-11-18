Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль позитивно оцінив факт проведення майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа, китайського лідера Сі Цзіньпіна і кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить DW.

На думку Вадефуля, проведення переговорів – це завжди позитивне явище.

"Кожна розмова, яка проводиться, – це хороша розмова. Я кажу це як політик, який займається міжнародними справами, – наголосив очільник МЗС Німеччини. – Зрозуміло, це стосується і президентів (глав. – Ред.) цих трьох великих, важливих країн світу (Росії, США і Китаю. – Ред.). Тож ми, природно, вітаємо, що там провадять тристоронній діалог", – вказав міністр.

Водночас він висловив переконання, що переговори про майбутнє України провадитимуть між Росією та Україною за участю Європи.

"І я не маю причин сумніватися у цьому. Інакше знайти рішення (для мирного врегулювання війни Росії проти України. – Ред.) не вдасться", – додав Вадефуль.

Він додав, що це має бути довгострокове рішення, яке гарантує, що після цієї війни не виникне новий конфлікт.

"Так я й сприймав досі подібні переговори, особливо з американським колегою, але й з китайським колегою, з чітким розумінням того, що Європа повинна відігравати ключову роль при врегулюванні конфлікту і що це не може відбуватися десь у сторонньому місці", – зауважив глава МЗС Німеччини.

Раніше глава українського МЗС Андрій Сибіга висловив сподівання, що на зустрічі Трампа, Путіна і Сі Вашингтон і Пекін використають свій вплив, щоб домогтись припинення війни.

Тристороння зустріч лідерів США, Китаю і Росії відбудеться 19 листопада на полях саміту АТЕС.

У середу на Філіппінах Трамп заявляв, що хотів би провести також двосторонню зустріч з Путіним.