Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль положительно оценил факт проведения предстоящей встречи президента США Дональда Трампа, китайского лидера Си Цзиньпина и кремлевского лидера Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит DW.

По мнению Вадефуля, проведение переговоров – это всегда положительное явление.

"Каждый разговор, который проводится, – это хороший разговор. Я говорю это как политик, занимающийся международными делами, – подчеркнул глава МИД Германии. – Разумеется, это касается и президентов (глав. – Ред.) этих трех великих, важных стран мира (России, США и Китая. – Ред.). Поэтому мы, естественно, приветствуем то, что там ведётся трёхсторонний диалог", – отметил министр.

В то же время он выразил убеждение, что переговоры о будущем Украины будут вестись между Россией и Украиной при участии Европы.

"И у меня нет причин сомневаться в этом. Иначе найти решение (для мирного урегулирования войны России против Украины. – Ред.) не удастся", – добавил Вадефуль.

Он добавил, что это должно быть долгосрочное решение, гарантирующее, что после этой войны не возникнет новый конфликт.

"Именно так я и воспринимал до сих пор подобные переговоры, особенно с американским коллегой, но и с китайским коллегой, с четким пониманием того, что Европа должна играть ключевую роль в урегулировании конфликта и что это не может происходить где-то в стороне", – отметил глава МИД Германии.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига выразил надежду, что на встрече Трампа, Путина и Си Вашингтон и Пекин используют своё влияние, чтобы добиться прекращения войны.

Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России состоится 19 ноября в рамках саммита АТЭС.

В среду на Филиппинах Трамп заявлял, что хотел бы провести также двустороннюю встречу с Путиным.