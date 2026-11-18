У Великій Британії пройшли через Палату громад суперечливі реформи у сфері імміграції.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Законопроєкт про імміграцію та надання притулку був схвалений у вівторок, 17 листопада, 290 голосами проти 94.

Тепер його передадуть до Палати лордів, другої законодавчої палати Великої Британії, для подальшого розгляду.

Ці реформи передбачають подовження базового терміну проживання мігранта в країні з п’яти до 10 років. Водночас цей термін буде скорочено для осіб з високим рівнем доходу та подовжено для біженців.

Після того як понад 100 депутатів написали міністерці внутрішніх справ Британії Шабані Махмуд листа з погрозою проголосувати проти законопроєкту, вона погодилася на виняток для мігрантів, які приїхали працювати на низькооплачуваних посадах у сфері соціального догляду, опікуючись літніми та вразливими громадянами Великої Британії.

Міністр внутрішніх справ визнала на початку цього місяця, що вони зможуть залишитися за п’ятирічною схемою, за умови, що прибули до травня 2025 року, і що їхній заробіток за 12 місяців до подання заявки мав становити щонайменше 25 тисяч фунтів стерлінгів. За початковим планом їм загрожувало подовження терміну до 15 років.

На початку листопада писали, що опитування громадської думки населення Великої Британії свідчить, що британці підтримують подовження терміну перебування мігрантів у країні перед отриманням права на постійне проживання.

А лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що його партія, у разі приходу до влади, перегляне всі випадки надання громадянства, що відбудуться після змін, внесених Махмуд до візового режиму для працівників сфери соціального догляду.