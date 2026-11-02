Майже 50% британців підтримують довше очікування на постійне проживання для мігрантів

Нове опитування громадської думки населення Великої Британії свідчить, що британці підтримують подовження терміну перебування мігрантів у країні перед отриманням права на постійне проживання.

Про це свідчить опитування YouGov, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Цього дня міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд оголосила реформи, спрямовані на подовження терміну проживання, необхідного для подання заявки на постійне проживання, з п’яти до 10 років для мігрантів з низьким рівнем доходу, хоча для працівників сфери догляду, які вже перебувають у Великій Британії, цей термін залишиться п’ятирічним.

За новим опитуванням, 47% британців підтримують подовження терміну, протягом якого мігранти повинні прожити у Великій Британії, перш ніж їм буде надано право на постійне проживання.

Водночас 35% респондентів висловилися проти.

Однак на запитання, чи слід застосовувати ці зміни до мігрантів, які вже перебувають у Великій Британії, чи лише до новоприбулих, 43% відповіли, що лише до новоприбулих, тоді як 37% – що й до тих, хто вже проживає у Великій Британії.

Наприкінці серпня Міністерство внутрішніх справ Великої Британії опублікувало посібник для шукачів притулку з поясненнями основних норм поведінки та законів країни, який, зокрема, містить розділи про гендерну рівність, домашнє насильство, сексуальні стосунки та згоду, а також про поведінку в громадських місцях.

Раніше лідер Reform UK Найджел Фарадж пообіцяв у разі перемоги на виборах зупинити потік шукачів притулку за допомогою "наймасштабнішої військової операції в Ла-Манші з часів Другої світової війни".

Французький уряд відреагував на це заявою, що такі дії будуть "порушенням суверенітету Франції, а також порушенням морського права та міжнародного права".

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