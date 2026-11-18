В Великобритании Палата общин одобрила спорные реформы в сфере иммиграции.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Законопроект об иммиграции и предоставлении убежища был одобрен во вторник, 17 ноября, 290 голосами против 94.

Теперь он будет передан в Палату лордов, вторую законодательную палату Великобритании, для дальнейшего рассмотрения.

Эти реформы предусматривают продление базового срока пребывания мигранта в стране с пяти до 10 лет. В то же время этот срок будет сокращен для лиц с высоким уровнем дохода и продлен для беженцев.

После того как более 100 депутатов написали министру внутренних дел Великобритании Шабане Махмуд письмо с угрозой проголосовать против законопроекта, она согласилась на исключение для мигрантов, приехавших работать на низкооплачиваемых должностях в сфере социального ухода, заботясь о пожилых и уязвимых гражданах Великобритании.

Министр внутренних дел признала в начале этого месяца, что они смогут остаться по пятилетней схеме при условии, что прибыли до мая 2025 года, и что их заработок за 12 месяцев до подачи заявки должен был составлять не менее 25 тысяч фунтов стерлингов. Согласно первоначальному плану им грозило продление срока до 15 лет.

В начале ноября сообщалось, что опрос общественного мнения населения Великобритании показывает, что британцы поддерживают продление срока пребывания мигрантов в стране до получения права на постоянное проживание.

А лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что его партия, в случае прихода к власти, пересмотрит все случаи предоставления гражданства, которые произойдут после изменений, внесённых Махмудом в визовый режим для работников сферы социального ухода.