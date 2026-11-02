Фарадж пообіцяв перевірити всі громадянства, надані після змін у візових правилах Британії

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що його партія, у разі приходу до влади, перегляне всі випадки надання громадянства, що відбулися після змін, внесених міністеркою внутрішніх справ Шабаною Махмуд до візового режиму для працівників сфери соціального догляду.

Про це він заявив у понеділок, 2 листопада, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Фарадж пообіцяв, що якщо його партія переможе на наступних виборах, вона негайно розпочне перегляд "кожного, без винятку, з цих громадянств", наданих після змін, внесених Махмуд для осіб, які перебувають за візами для догляду.

"Наразі важко сказати, скільки людей безпосередньо отримають ILR, а потім – громадянство через рік. Чи це чверть мільйона? Чи це перші чверть мільйона? Чи відкриє це шлях для судових оскаржень та багатьох-багатьох інших питань? Побачимо", – сказав він.

Фарадж також заявив, що за приходу до влади уряд Reform UK подовжить термін очікування на отримання британського громадянства до 10 років.

Він додав, що пом’якшення Махмуд своїх імміграційних реформ є "початком капітуляції".

Цього дня писали, що уряд Великої Британії переглянув запропоновані правила отримання дозволу на постійне проживання для мігрантів, пом'якшивши частину обмежень, втім стандартний термін проживання в країні, необхідний для отримання такого статусу, планують збільшити з п'яти до 10 років.

Нове опитування громадської думки населення Великої Британії свідчить, що британці підтримують подовження терміну перебування мігрантів у країні перед отриманням права на постійне проживання.