У Великій Британії змінюють правила постійного проживання для мігрантів

Уряд Великої Британії переглянув запропоновані правила отримання дозволу на постійне проживання для мігрантів, пом'якшивши частину обмежень, втім стандартний термін проживання в країні, необхідний для отримання такого статусу, планують збільшити з п'яти до 10 років.

Про це повідомляє Financial Times, передає "Європейська правда".

У понеділок, 2 листопада, міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд оголосила про суттєве пом’якшення своїх пропозицій щодо подовження терміну, протягом якого багатьом мігрантам доводиться чекати на постійне проживання.

Центральним елементом переглянутих планів є більш поступливий підхід до медичних працівників та інших працівників державного сектору, яких британські організації наймають після 2020 року.

У початкових планах передбачалося, що багатьом доведеться чекати на постійний дозвіл на проживання 10 років, а працівникам сектору догляду – 15 років.

Уряд також відмовився від наміру розглядати кожного члена домогосподарства, що оселяється у Великій Британії, окремо, оскільки ця вимога унеможливила б супровід непрацюючих подружжя їхніми партнерами.

Проте уряд продовжить роботу над подовженням базового терміну, протягом якого легальні мігранти можуть отримати постійне місце проживання у Великій Британії, з п’яти до 10 років.

Оголошуючи про ці плани, Махмуд зазначила, що постійне проживання є цінним правом, яке слід заслужити.

"Ті, хто робить найбільший внесок, отримають право на проживання найшвидше. Тим, хто не дотримується правил, буде відмовлено або доведеться чекати набагато довше", – наголосила британська міністерка.

За найсвіжішими даними, щорічна чиста імміграція до Великої Британії становить 171 тисячу осіб, що приблизно вдвічі менше, ніж у 2024 році.

Наприкінці серпня Міністерство внутрішніх справ Великої Британії опублікувало посібник для шукачів притулку з поясненнями основних норм поведінки та законів країни, який, зокрема, містить розділи про гендерну рівність, домашнє насильство, сексуальні стосунки та згоду, а також про поведінку в громадських місцях.

Раніше лідер Reform UK Найджел Фарадж пообіцяв у разі перемоги на виборах зупинити потік шукачів притулку за допомогою "наймасштабнішої військової операції в Ла-Манші з часів Другої світової війни".

Французький уряд відреагував на це заявою, що такі дії будуть "порушенням суверенітету Франції, а також порушенням морського права та міжнародного права".

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