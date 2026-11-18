Президент Польщі Кароль Навроцький, який був гостем на 80-му дні народження Дональда Трампа, подарував президенту США крісло, щедро оздоблене бурштином.

Про це пише RMF24 та TVN24, повідомляє "Європейська правда".

Про подарунок знали лише одиниці – це було таємницею навіть для польського МЗС та частини співробітників Адміністрації президента.

Дональд Трамп гучно відсвяткував своє 80-річчя у червні. Одним із запрошених гостей був президент Кароль Навроцький. Президент Польщі взяв участь у гала-вечорі UFC Freedom 250 біля Білого дому, а також у банкеті, організованому президентом Трампом.

Тоді керівник президентського управління міжнародної політики Марчин Пшидач підкреслив, що Навроцький розмовляв з американським лідером, а найважливішими темами були, зокрема, політика безпеки та присутність американських військових у Польщі.

Також Пшидач повідомив журналістам, що глава держави передасть Трампу два подарунки.

Перший із подарунків – передана "від імені польського народу" мармурова дошка, яку мають розмістити на запланованій у Вашингтоні тріумфальній арці, що вшановуватиме 250-ту річницю заснування США.

Другий подарунок для Трампа для людей поза вузьким колом посвячених досі залишався таємницею. Репортер TVN24+ з’ясував, що це було пишно прикрашене крісло з інкрустаціями з бурштину. Його виготовив майстер Луцян Мірта, який раніше вже співпрацював з канцелярією президента за часів Анджея Дуди.

Karol Nawrocki dał Donaldowi Trumpowi w prezencie urodzinowym coś, o czym ani opinia publiczna, ani MSZ i polska ambasada w Waszyngtonie nie wiedzieli. To bogato zdobiony bursztynem fotel – ustalił reporter @tvn24plus. Według źródeł w kancelarii prezydenta, informacja o "tronie" dla Trumpa była utrzymywana w tajemnicy nawet tam. Znamy szczegóły tej sprawy. Czytaj więcej w tekście @g_lakomski 💻⤵️ 🔗https://t.co/ev2ikGhSJm – tvn24 (@tvn24) November 18, 2026

Нагадаємо, 3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

Тепер Польща очікує від Трампа виконання обіцянки щодо американської військової бази. Президент Кароль Навроцький повідомив, що запланований об’єкт матиме назву "Форт Трамп".