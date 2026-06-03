Польща запропонувала Пентагону створити нову постійну базу військ США в країні

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Міністр зазначив, що залученість США до забезпечення безпеки Польщі не зменшується – навпаки, вона може стати ще більшою.

"Я передав міністру оборони США Піту Гегсету офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі. Безпечна Польща – це сильна армія, сильне суспільство, а також міцні союзи", – заявив Косіняк-Камиш.

Присутність американських військових баз у Польщі є результатом співпраці в рамках НАТО та двосторонніх угод між Польщею та Сполученими Штатами. Формально в Польщі не існує класичних самостійних військових баз США, подібних до тих, що розташовані в Німеччині чи Італії, проте вже протягом багатьох років присутність американських військ у Польщі є значною.

44,1% поляків виступають за створення нової військової бази США на території їхньої країни, тоді як 40,9% висловлюються проти цієї ідеї.

Нещодавно німецьке видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

За даними Financial Times, США обговорюють питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки. За словами джерел, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії, висловили готовність до такого кроку.