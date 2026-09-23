Навроцький каже, що потенційну військову базу США в Польщі назвуть на честь Трампа

Президент Польщі Кароль Навроцький сподівається, що США остаточно затвердять плани щодо створення постійної військової бази в Польщі, і, якщо це відбудеться – вона отримає назву "Форт Трамп" (Fort Trump).

Про це він сказав у кулуарах засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Навроцький впевнений: ухвалення рішення щодо військової бази – це "лише питання часу". Президент Польщі хотів би, щоб будівництво було завершено до закінчення терміну повноважень президента США Дональда Трампа у 2029 році.

"Коли американська адміністрація та обидва уряди завершать цю роботу, я думаю, що тоді президент Трамп зможе особисто взяти участь у церемонії відкриття Форту Трампа", – заявив він.

Водночас він визнав, що все ще існують "адміністративні та фінансові питання", які потрібно вирішити.

"Мені важко назвати конкретні дати, але я вважаю, що це питання, безсумнівно, вирішене, оскільки президент Трамп славиться тим, що дотримується свого слова", – сказав Навроцький.

Він також зазначив, що Польща, яка наразі приймає близько 10 тисяч американських військових на ротаційній основі, буде готова прийняти частину солдатів, які зараз дислокуються в Німеччині, якщо США вирішать скоротити свою присутність там.

"Ми перебуваємо в розпалі гібридної війни. Російські провокації, з одного боку, формують майбутнє поле бою, але, з іншого боку, вони випробовують стійкість НАТО. Безперечно, ситуація є серйозною", – додав польський президент.

Нагадаємо, 3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

17 вересня Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" на шляху до створення бази армії США в Польщі.