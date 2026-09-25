Польща очікує від Трампа виконання обіцянки щодо американської військової бази

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що США та Польща працюють над відкриттям першої постійної американської військової бази в країні.

Про це він сказав у четвер, 24 вересня, у Нью-Йорку, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Сікорський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп "дотримається обіцянки" щодо відкриття першої постійної американської військової бази в країні.

"Ми хочемо такої присутності США, яка б заспокоювала нас, але не становила загрози для Росії. Ми сподіваємося, що президент Трамп дотримається обіцянки, яку він дав з цього приводу нашому президенту", – зазначив він.

Нагадаємо, 3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

17 вересня Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" на шляху до створення бази армії США в Польщі.

А президент Польщі Кароль Навроцький раніше сказав, що питання щодо створення американської бази в Польщі "вирішено" і що об’єкт матиме назву "Форт Трамп".