Президент Польши Кароль Навроцкий, который был гостем на 80-летии Дональда Трампа, подарил президенту США кресло, богато украшенное янтарем.

Об этом пишут RMF24 и TVN24, сообщает "Европейская правда".

О подарке знали лишь единицы – это было тайной даже для польского МИД и части сотрудников Администрации президента.

Дональд Трамп с размахом отпраздновал свое 80-летие в июне. Одним из приглашенных гостей был президент Кароль Навроцкий. Президент Польши принял участие в гала-вечере UFC Freedom 250 возле Белого дома, а также в банкете, организованном президентом Трампом.

Тогда руководитель президентского управления международной политики Марчин Пшидач подчеркнул, что Навроцкий беседовал с американским лидером, а важнейшими темами были, в частности, политика безопасности и присутствие американских военных в Польше.

Также Пшидач сообщил журналистам, что глава государства передаст Трампу два подарка.

Первый из подарков – переданная "от имени польского народа" мраморная доска, которую должны разместить на запланированной в Вашингтоне триумфальной арке, посвященной 250-летию основания США.

Второй подарок для Трампа до сегодняшнего дня оставался тайной для людей за пределами узкого круга посвященных. Репортер TVN24+ выяснил, что это было богато украшенное кресло с инкрустациями из янтаря. Его изготовил мастер Луцян Мирта, который ранее уже сотрудничал с канцелярией президента во времена Анджея Дуды.

Karol Nawrocki dał Donaldowi Trumpowi w prezencie urodzinowym coś, o czym ani opinia publiczna, ani MSZ i polska ambasada w Waszyngtonie nie wiedzieli. To bogato zdobiony bursztynem fotel – ustalił reporter @tvn24plus. Według źródeł w kancelarii prezydenta, informacja o "tronie" dla Trumpa była utrzymywana w tajemnicy nawet tam. Znamy szczegóły tej sprawy. Czytaj więcej w tekście @g_lakomski 💻⤵️ 🔗https://t.co/ev2ikGhSJm – tvn24 (@tvn24) November 18, 2026

Напомним, 3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

Теперь Польша ожидает от Трампа выполнения обещания относительно американской военной базы. Президент Кароль Навроцкий сообщил, что запланированный объект будет называться "Форт Трамп".