Провідні республіканці Палати представників США намагаються використати положення про підтримку України в законопроєкті про національну оборону як інструмент тиску на демократів; вони прагнуть домогтися вилучення норм, які посилюють контроль Конгресу над міністром оборони Пітом Гегсетом і президентом Дональдом Трампом.

Про це NBC News повідомили семеро співрозмовників, які обізнані з ходом обговорень, передає "Європейська правда".

За словами цих джерел, спікер Палати представників Майк Джонсон та голова Комітету з міжнародних відносин Браян Маст начебто наполягають на вилученні з Закону про національну оборону (NDAA) кількох положень, спрямованих на надання допомоги Україні у війні з Росією.

Зазначається, що мова, зокрема, йде про обмін розвідданими, розширення військової допомоги та цільових санкцій проти Росії.

Телеканал зазначив, що ці дії є переговорною тактикою, покликаною змусити демократів, які незабаром отримають контроль над обома палатами Конгресу, вилучити з цього законопроєкту положення, пов’язані з Гегсетом і Трампом.

Як повідомляється, серед положень NDAA, на які націлені республіканці, є формулювання, які змушували б міністра оборони звертатися до Конгресу перед підвищенням та пониженням у званні військових офіцерів, обмежували б його витрати на відрядження без додаткової інформації щодо війни з Іраном, а також накладали б обмеження на повноваження Гегсета та Трампа щодо ведення війни.

Співрозмовники зазначили, що переговори щодо NDAA, який визначає бюджет Міністерства оборони на наступний рік, цього тижня перейшли на рівень голів комітетів та керівництва. Вони схарактеризували цей процес як "живу гру". Очікується, що остаточний текст NDAA буде затверджено в першому тижні грудня.

Сенатор-демократ Джек Рід із Род-Айленду заявив телеканалу, що вилучення положень щодо України з NDAA "не пройде" у Сенаті.

Варто зауважити, що в середині жовтня ЗМІ писали, що США пригрозили Україні зупинкою надання розвідданих, якщо українські військові будуть здійснювати нові удари по російських об’єктах енергетики.

Тоді президент Володимир Зеленський підтвердив радіостанції NPR, що українські військові отримували такі попередження та погрози.

Наприкінці жовтня ЗМІ писали також, що американська сторона офіційно не припиняла передачу Україні розвідувальної інформації, але якщо президент Дональд Трамп піде на це, директор ЦРУ Джон Реткліфф не відмовлятиме його.