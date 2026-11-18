Ведущие республиканцы Палаты представителей США пытаются использовать положения о поддержке Украины в законопроекте о национальной обороне в качестве инструмента давления на демократов; они стремятся добиться исключения норм, усиливающих контроль Конгресса над министром обороны Питом Хэгсетом и президентом Дональдом Трампом.

Об этом NBC News сообщили семь собеседников, осведомленных о ходе обсуждений, передает "Европейская правда".

По словам этих источников, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и председатель Комитета по международным отношениям Брайан Маст якобы настаивают на исключении из Закона о национальной обороне (NDAA) нескольких положений, направленных на оказание помощи Украине в войне с Россией.

Отмечается, что речь, в частности, идет об обмене разведданными, расширении военной помощи и целевых санкциях против России.

Телеканал отметил, что эти действия являются переговорной тактикой, призванной заставить демократов, которые вскоре получат контроль над обеими палатами Конгресса, исключить из этого законопроекта положения, связанные с Хэгсетом и Трампом.

Как сообщается, среди положений NDAA, на которые нацелены республиканцы, есть формулировки, которые обязывали бы министра обороны обращаться в Конгресс перед повышением и понижением в звании военных офицеров, ограничивали бы его расходы на командировки без дополнительной информации о войне с Ираном, а также накладывали бы ограничения на полномочия Хегсета и Трампа по ведению войны.

Собеседники отметили, что переговоры по NDAA, определяющему бюджет Министерства обороны на следующий год, на этой неделе перешли на уровень председателей комитетов и руководства. Они охарактеризовали этот процесс как "живую игру". Ожидается, что окончательный текст NDAA будет утвержден в первую неделю декабря.

Сенатор-демократ Джек Рид из Род-Айленда заявил телеканалу, что исключение положений об Украине из NDAA "не пройдет" в Сенате.

Стоит отметить, что в середине октября СМИ писали, что США пригрозили Украине прекращением предоставления разведданных, если украинские военные будут наносить новые удары по российским объектам энергетики.

Тогда президент Владимир Зеленский подтвердил радиостанции NPR, что украинские военные получали такие предупреждения и угрозы.

В конце октября СМИ также писали, что американская сторона официально не прекращала передачу Украине разведывательной информации, но если президент Дональд Трамп пойдет на это, директор ЦРУ Джон Ретклифф не будет ему противоречить.