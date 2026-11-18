Принц Гаррі заявив, що готовий знову служити в армії, а також закликав Європу "усвідомити загрозу", яку несе Росія.

Про це він сказав у інтерв’ю The Telegraph, передає "Європейська правда".

Принц Гаррі заявив, що готовий знову служити у збройних силах, застерігши, що загроза з боку Росії означає, що "усім слід бути настороженими".

"Ми можемо багато чого навчитися в України. Я вважаю, що весь світ може багато чого навчитися в України. Якщо мене попросять знову вступити до лав збройних сил, якщо в цьому буде потреба, то я на 100% буду готовий служити своїй країні разом із моїми товаришами-ветеранами та військовослужбовцями", – наголосив він.

Також він вважає, що Велика Британія перебуває у конфлікті з Росією вже протягом останнього десятиліття.

"Те, що на нас не летять дрони, кулі та ракети, ще не означає, що ми не перебуваємо у стані війни", – сказав він.

Окрім цього, принц Гаррі вважає, що Європа "усвідомила загрозу" з боку Росії. Однак він зазначив, що його "найбільше турбує" те, що континент може "обернутися проти самого себе".

15 листопада принц Гаррі відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові та особисто підтримав українських воїнів під час змагань із регбі на колісних кріслах.

Нагадаємо, принц Гаррі приїжджав в Україну 24 квітня 2026 року та взяв участь у Київському безпековому форумі. Серед іншого, у своєму виступі він закликав США, як одного з гарантів Будапештського меморандуму, проявити своє лідерство у підтримці України.

Він також відвідав Бучу, яка стала місцем-символом злочинів російських військових під час окупації Київщини.