Принц Гарри заявил, что готов вновь служить в армии, а также призвал Европу "осознать угрозу", которую представляет Россия.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph, передает "Европейская правда".

Принц Гарри заявил, что готов вновь служить в вооруженных силах, предупредив, что угроза со стороны России означает, что "всем следует быть начеку".

"Мы можем многому научиться у Украины. Я считаю, что весь мир может многому научиться у Украины. Если меня попросят снова вступить в ряды вооруженных сил, если в этом будет необходимость, то я на 100% буду готов служить своей стране вместе с моими товарищами-ветеранами и военнослужащими", – подчеркнул он.

Также он считает, что Великобритания находится в конфликте с Россией уже на протяжении последнего десятилетия.

"То, что на нас не летят дроны, пули и ракеты, ещё не означает, что мы не находимся в состоянии войны", – сказал он.

Кроме того, принц Гарри считает, что Европа "осознала угрозу" со стороны России. Однако он отметил, что его "больше всего беспокоит" то, что континент может "обратиться против самого себя".

15 ноября принц Гарри посетил Всеукраинские Игры Непокоренных во Львове и лично поддержал украинских воинов во время соревнований по регби на инвалидных колясках.

Напомним, принц Гарри приезжал в Украину 24 апреля 2026 года и принял участие в Киевском форуме по безопасности. Среди прочего, в своём выступлении он призвал США, как одного из гарантов

Будапештского меморандума, проявить своё лидерство в поддержке Украины.

Он также посетил Бучу, которая стала символом преступлений российских военных во время оккупации Киевской области.