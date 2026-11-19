Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с лидером России Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Шэньчжэне, которая длилась около 40 минут.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Перед началом встречи Трамп вошёл в зал в сопровождении государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента.

Войдя в зал, Трамп улыбнулся и, указав на Путина, сказал: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку Путину.

Trump to Putin: Who is he? It's my friend. Nice to see you. https://t.co/WXoYtBzfLi – Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Доступ в помещение, где проходила встреча, был строго ограничен: внутрь допустили только одну телекамеру.

После приветствия российского лидера Трамп заявил, что "с нетерпением" ожидает встречи.

"У нас уже много лет прекрасные отношения – мы знаем друг друга давно, и я думаю, что из этого может получиться или, по крайней мере, начаться много замечательных вещей", – заявил глава Белого дома.

Путин не сделал никаких публичных комментариев.

По данным CNN, встреча Трампа и Путина завершилась примерно через 40 минут.

Один из американских чиновников назвал эту встречу "неформальной".

Трамп и Путин встречались лично семь раз. Последний раз они встретились на Аляске в 2025 году для проведения переговоров, направленных на прекращение войны в Украине, которые, в конечном итоге, не привели к заключению ни одного официального соглашения.

Позже в четверг Трамп и Путин примут участие в трехсторонней встрече с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига выразил надежду, что на встрече Трампа, Путина и Си Вашингтон и Пекин используют своё влияние, чтобы добиться прекращения войны.