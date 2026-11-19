Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч, яку у середу влаштувала йому в Шеньчжені китайська сторона, вже є "великою перемогою" для Сполучених Штатів.

Заяву Трампа наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Трамп наголосив на пишності, що супроводжувала його прибуття до Китаю у середу, що контрастувало з більш стриманим прийомом інших лідерів, зокрема правителя РФ Владіміра Путіна. Прем’єрка Японії Санае Такаїчі прилетіла без жодної пишної церемонії зустрічі.

Натомість Сі особисто привітав Трампа в аеропорту. Це вперше, відколи він став президентом, він зробив це для лідера США у відповідь на аналогічний жест Трампа на базі "Ендрюс" у вересні, коли вони востаннє зустрічалися.

"Це чудовий президент, один із найвидатніших президентів Китаю, і він ніколи раніше не виїжджав в аеропорт, щоб зустріти когось", – сказав Трамп Fox News, коли його запитали, чого він хоче досягти від тристоронніх переговорів з Сі та Путіним.

"І не тільки це – фанфари, краса, пишність, тисячі людей, маленькі діти, солдати, усе це. Це був великий прояв поваги, і я це ціную. Це велика перемога для нас. Це велика перемога й для Китаю", – сказав Трамп.

Трамп прибув до Китаю після того, як Сі та Путін виступили з гострими промовами на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені, засудивши західний торговельний "протекціонізм" та санкції.

Аналітики вважають, що безпрецедентна дипломатична зустріч лідерів найбільших ядерних держав світу у четвер навряд чи принесе значні домовленості, водночас вона викликає занепокоєння у менших країн, які побоюються, що їхні інтереси можуть бути проігноровані.

Нагадаємо, Трамп у четвер провів зустріч із лідером Росії Владіміром Путіним на саміті АТЕС у Шеньчжені, яка тривала близько 40 хвилин.