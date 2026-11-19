Президент США ДоналЙьд Трамп заявил, что встреча, которую в среду устроила ему в Шэньчжэне китайская сторона, уже является "большой победой" для Соединенных Штатов.

Заявление Трампа приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Трамп подчеркнул пышность, сопровождавшую его прибытие в Китай в среду, что контрастировало с более сдержанным приемом других лидеров, в частности правителя РФ Владимира Путина. Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи прилетела без какой-либо торжественной церемонии встречи.

Вместе с тем Си лично поприветствовал Трампа в аэропорту. Это первый раз с момента его вступления в должность президента, когда он сделал это для лидера США в ответ на аналогичный жест Трампа на базе "Эндрюс" в сентябре, когда они в последний раз встречались.

"Это замечательный президент, один из самых выдающихся президентов Китая, и он никогда раньше не выезжал в аэропорт, чтобы встретить кого-либо", – сказал Трамп Fox News, когда его спросили, чего он хочет добиться от трехсторонних переговоров с Си и Путиным.

"И не только это – фанфары, красота, великолепие, тысячи людей, маленькие дети, солдаты, всё это. Это было большое проявление уважения, и я это ценю. Это большая победа для нас. Это большая победа и для Китая", – сказал Трамп.

Трамп прибыл в Китай после того, как Си и Путин выступили с резкими речами на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, осудив западный торговый "протекционизм" и санкции.

Аналитики считают, что беспрецедентная дипломатическая встреча лидеров крупнейших ядерных держав мира в четверг вряд ли принесет значимые договоренности, в то же время она вызывает беспокойство у более мелких стран, которые опасаются, что их интересы могут быть проигнорированы.

Напомним, Трамп в четверг провел встречу с лидером России Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Шэньчжэне, которая продлилась около 40 минут.