Президент США Дональд Трамп во время двусторонней встречи с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что обе страны будут развивать всё более тесную дружбу и "это замечательно".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Трамп сказал, что у него с Си "сложились прекрасные личные отношения", хотя некоторым это не нравится.

"Это очень хорошо послужило народам обеих наших стран, и мы продолжаем укреплять эту дружбу, которая становится все теснее, и это действительно удивительно", – добавил Трамп.

Он отметил, что во время встречи попросит Си "сделать больше для наших фермеров", имея в виду свои давние требования к Китаю об увеличении закупок американской сельскохозяйственной продукции, в частности соевых бобов.

В качестве доказательства прогресса в торговых отношениях между США и Китаем он привел снижение таможенных тарифов, введенное в начале его президентского срока.

Также он заявил о совместной заинтересованности в возобновлении судоходства в Ормузском проливе на фоне войны с Ираном, которую он начал.

Встреча Трампа с Си проходит перед началом их трехстороннего саммита с лидером РФ Владимиром Путиным. Трамп выразил оптимизм по поводу того, что она принесет конкретные результаты.

"Многие не были уверены, получится ли из этого что-то. Я думаю, что что-то… получится", – сказал он.

Завершив свое выступление, Трамп проигнорировал вопрос, который ему задали в отношении Дженсена Хуанга и компании Nvidia – темы, которая омрачала его поездку в Азию на этой неделе.

Ранее в четверг Трамп провел двустороннюю неформальную встречу с Путиным, которая продлилась около 40 минут.

Также Трамп заявил, что встреча, которую в среду устроила ему в Шэньчжэне китайская сторона, уже является "большой победой" для Соединенных Штатов.