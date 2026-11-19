Європейська комісія стала ціллю масштабної кібератаки, яка, ймовірно, призвела до витоку значного обсягу персональних даних, а також змусила посадовців обговорити кризову ситуацію на щотижневому засіданні у середу.

Про це стало відомо Politico, передає "Європейська правда".

Кібератака спричинила витік даних, а також унеможливила введення інформації про зарплати та відпустки. В Єврокомісії заявили Politico, що їм вдалося локалізувати інцидент.

"Європейська комісія вжила необхідних заходів у відповідь на виявлену кіберкампанію. Атакам піддалися окремі системи, і, згідно з нашою стандартною практикою, ми поінформували про це зацікавлених осіб", – повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє.

"Комісія вважає, що їй вдалося локалізувати більшу частину атаки, але повний масштаб збитків залишається нез’ясованим. Системи, можливо, поступово відновлюють роботу. На відповіді доводиться чекати трохи довше"", – повідомив посадовець ЄС, який побажав залишитися анонімним через делікатність питання.

Слідчі досі намагаються встановити, чи були скомпрометовані дані співробітників. Посадовець ЄС зазначив, що ця невизначеність пояснює обмежену комунікацію зі співробітниками, адже Єврокомісія ще не знає, чи була зламана особиста інформація та в якій мірі.

Кадрову платформу ЄК для обробки платіжних відомостей, заявок на відпустку та табелів обліку робочого часу Sysper та систему відшкодування витрат на медичне обслуговування MyPMO було відновлено на початку цього тижня. Напередодні Sysper знову ненадовго вийшла з ладу. У вівторок також зазнали збоїв перекладацькі служби. Це змусило одного посадовця, який зазнав особливих незручностей, зізнатися, що він "багато лаявся".

Згідно з витоком внутрішнього листа, на початку листопада Європейська комісія скликала свій найвищий внутрішній орган з управління кризовими ситуаціями – Раду корпоративного управління – на термінове засідання щодо цих кіберінцидентів. Департамент цифрових послуг наказав посилити перевірки безпеки. А комісарка з питань технологій Хенна Вірккунен під час засідання Колегії комісарів у середу проінформувала своїх колег про негайні заходи реагування.

Це найсвіжіший випадок у серії гучних глобальних кібератак або збоїв у роботі, що сталися останніми днями, зокрема перебоїв, які торкнулися Microsoft, великих американських банків та Агентства національної безпеки США, а також хакерської атаки, спрямованої на популярні вебсайти, такі як Air France, BBC та платформу Zoom.

Нагадаємо, у США масштабний збій у системі управління повітряним рухом 13 листопада призвів до скасування тисяч авіарейсів і затримок, а також багатогодинної заборони на зльоти літаків по всій країні.

Державний секретар США Марк Рубіо відкинув побоювання щодо того, що серія нещодавніх технологічних збоїв у Сполучених Штатах пов'язана між собою і є справою рук зловмисників.