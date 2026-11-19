Европейская комиссия стала целью масштабной кибератаки, которая, вероятно, привела к утечке значительного объема персональных данных, а также вынудила чиновников обсудить кризисную ситуацию на еженедельном заседании в среду.

Об этом стало известно Politico, передает "Европейская правда".

Кибератака привела к утечке данных, а также сделала невозможным ввод информации о зарплатах и отпусках. В Еврокомиссии заявили Politico, что им удалось локализовать инцидент.

"Европейская комиссия приняла необходимые меры в ответ на выявленную киберкампанию. Атакам подверглись отдельные системы, и, согласно нашей стандартной практике, мы проинформировали об этом заинтересованных лиц", – сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье.

"Комиссия считает, что ей удалось локализовать большую часть атаки, но полный масштаб ущерба остается невыясненным. Системы, возможно, постепенно возобновляют работу. На ответ приходится ждать немного дольше", – сообщил чиновник ЕС, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса.

Следователи до сих пор пытаются установить, были ли скомпрометированы данные сотрудников. Чиновник ЕС отметил, что эта неопределенность объясняет ограниченную коммуникацию с сотрудниками, ведь Еврокомиссия еще не знает, была ли взломана личная информация и в какой степени.

Кадровая платформа ЕК для обработки платежных ведомостей, заявок на отпуск и табелей учета рабочего времени Sysper, а также система возмещения расходов на медицинское обслуживание MyPMO были восстановлены в начале этой недели. Накануне Sysper снова ненадолго вышла из строя. Во вторник также произошли сбои в работе переводческих служб. Это заставило одного чиновника, испытавшего особые неудобства, признаться, что он "много ругался".

Согласно утечке внутреннего письма, в начале ноября Европейская комиссия созвала свой высший внутренний орган по управлению кризисными ситуациями – Совет корпоративного управления – на экстренное заседание по поводу этих киберинцидентов. Департамент цифровых услуг распорядился усилить проверки безопасности. А комиссар по вопросам технологий Хенна Вирккунен в ходе заседания Коллегии комиссаров в среду проинформировала своих коллег о немедленных мерах реагирования.

Это самый свежий случай в серии громких глобальных кибератак или сбоев в работе, произошедших в последние дни, в частности перебоев, затронувших Microsoft, крупные американские банки и Агентство национальной безопасности США, а также хакерской атаки, направленной на популярные веб-сайты, такие как Air France, BBC и платформу Zoom.

Напомним, что в США масштабный сбой в системе управления воздушным движением 13 ноября привел к отмене тысяч авиарейсов и задержкам, а также к многочасовому запрету на взлеты самолетов по всей стране.

Государственный секретарь США Марк Рубио опроверг опасения относительно того, что серия недавних технологических сбоев в Соединенных Штатах связана между собой и является делом рук злоумышленников.