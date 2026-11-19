Председатель Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин начали свой первый в истории трехсторонний саммит.

Об этом свидетельствуют кадры трансляции саммита, сообщает "Европейская правда".

Встреча проходит в Шэньчжэне, в рамках саммита АТЭС. Хотя лидеры этих трех стран неоднократно встречались в двустороннем формате, это первый саммит, который они проводят втроем.

Трое лидеров появились вместе в "Вилле Килин", где проходят переговоры. Они постояли перед флагами трех стран, позируя для фото, не пожимая друг другу руки. Затем они вошли в главный зал заседаний.

В начале саммита Си подчеркнул, что три страны должны "сотрудничать для преодоления глобальных вызовов, совместного обеспечения мира и стабильности в мире, а также внесения большего вклада в прогресс человечества".

Трамп заявил, что трое лидеров "создают историю", и подчеркнул важность обсуждения вопросов нераспространения и неприменения ядерного оружия. Кроме того, добавил он, на саммите речь пойдет об урегулировании российско-украинской войны. "Я думаю, что ситуация развивается. Я считаю, что Путин – и, надеюсь, и другая сторона – хотели бы, чтобы война в Украине закончилась", – сказал Трамп.

Путин заявил, что ранее в четверг на встрече с Трампом они уделили много внимания войне в Украине. Трамп это подтвердил.

Как сообщалось, Трамп перед встречей с Путиным назвал его своим другом.

Перед трехсторонним саммитом с Путиным и Си Цзиньпином Трамп также провёл двусторонние переговоры с лидером Китая, похвалив свою дружбу с ним.