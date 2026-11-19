Президент США Дональд Трамп спробував применшити значення серії технологічних збоїв протягом минулого тижня, закликаючи американців "розслабитися" та заявивши, що жодна країна не наважиться "грати в ігри" з цифровою інфраструктурою країни.

Як передає "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Заява Трампа в Китаї пролунала на тлі низки збоїв у роботі Федерального авіаційного управління, компанії Microsoft, провідних американських банків та інших установ, що призвело до перебоїв у авіаперевезеннях та діловій діяльності й викликало занепокоєння серед американців.

"Скажіть їм, щоб заспокоїлися. Усе гаразд", – сказав президент США в інтерв’ю Fox News.

Глава Білого дому заявив, що поінформує громадськість, якщо виникне проблема.

Трамп переконаний, що технологічні перебої не пов’язані між собою. Він також попередив, що будь-які зловмисники повинні розуміти: не варто націлюватися на технологічну інфраструктуру США.

"Я не хочу називати конкретні країни, бо в Китаї до мене ставляться надзвичайно добре, і я маю велику повагу, багато зв’язків та добрі стосунки з президентом Сі. Але якщо хтось зробив би це з нами, і ми про це дізналися, то вони знають, якими будуть наслідки з мого боку. Ніхто не буде з нами гратися", – запевнив американський президент.

Останніми днями технічні збої та перебої в роботі зачепили Microsoft, Chase Bank, служби управління повітряним рухом та Агентство національної безпеки. Президент США Дональд Трамп зіткнувся з хвилею критики, оскільки як і його прихильники, так і супротивники заявили, що Білий дім має відповісти за ці збої.

Державний секретар США Марк Рубіо відкинув побоювання щодо того, що серія нещодавніх технологічних збоїв у Сполучених Штатах пов'язана між собою і є справою рук зловмисників.