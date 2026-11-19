Президент США Дональд Трамп попытался преуменьшить значение серии технологических сбоев, произошедших на прошлой неделе, призвав американцев "расслабиться" и заявив, что ни одна страна не осмелится "играть в игры" с цифровой инфраструктурой страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Fox News.

Заявление Трампа в Китае прозвучало на фоне ряда сбоев в работе Федерального авиационного управления, компании Microsoft, ведущих американских банков и других учреждений, что привело к перебоям в авиаперевозках и деловой деятельности и вызвало беспокойство среди американцев.

"Скажите им, чтобы успокоились. Все в порядке", – сказал президент США в интервью Fox News.

Глава Белого дома заявил, что проинформирует общественность, если возникнет проблема.

Трамп убежден, что технологические сбои не связаны между собой. Он также предупредил, что любые злоумышленники должны понимать: не стоит нацеливаться на технологическую инфраструктуру США.

"Я не хочу называть конкретные страны, потому что в Китае ко мне относятся чрезвычайно хорошо, и я пользуюсь большим уважением, имею много связей и хорошие отношения с президентом Си. Но если кто-то сделал бы это с нами, и мы об этом узнали, то они знают, какими будут последствия с моей стороны. Никто не будет с нами играть", – заверил американский президент.

В последние дни технические сбои и перебои в работе затронули Microsoft, Chase Bank, службы управления воздушным движением и Агентство национальной безопасности. Президент США Дональд Трамп столкнулся с волной критики, поскольку как его сторонники, так и противники заявили, что Белый дом должен ответить за эти сбои.

Государственный секретарь США Марк Рубио опроверг опасения относительно того, что серия недавних технологических сбоев в Соединённых Штатах связана между собой и является делом рук злоумышленников.