Прибувши до Берліна у четвер на зустріч "коаліції охочих", прем’єр Британії Енді Бернем оголосить про новий пакет допомоги Україні на суму 260 мільйонів фунтів стерлінгів, що включає далекобійні дрони, здатні долати відстань на понад 1000 кілометрів.

Про це заявили у британському уряді перед початком візиту Бернема у Берлін, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Україна отримає ще понад 1000 ударних дронів великої дальності. 1000 кілометрів – це еквівалент відстані між Лондоном та Берліном, підкреслили на Даунінг-стріт.

"Цей пакет включатиме ударні дрони, здатні нести важкі боєголовки, що можуть знищити цілі одним ударом, що дозволить Україні завдавати ударів по військових виробничих об’єктах та інших законних військових цілях, розташованих далеко за лінією фронту", – йдеться у повідомленнях.

Велика Британія також побудує та поставить Києву критично важливі морські, розвідувальні та логістичні дрони, щоб Україна могла забезпечувати необхідним військових на передовій.

Це оголошення про додаткову підтримку створить нові робочі місця у Британії, оскільки понад 80% цих коштів буде витрачено для малих та середніх підприємствах Уельсу, Північної Ірландії та Шотландії, заявили в уряді.

Посилення далекобійних можливостей України відбувається після того, як у вівторок на засіданні Контактної групи з питань оборони України Велика Британія оголосила про масштабний пакет заходів з підтримки протиповітряної оборони, а минулого тижня – про широкий комплекс санкцій, завдяки чому Британія стала першою країною, яка ввела санкції проти всіх десяти найбільших російських нафтовидобувних компаній.

Після візиту президента Володимира Зеленського до Лондона минулого місяця Велика Британія також розпочала поставки додаткових легких багатоцільових ракет (LMM) до України. Ці ракети виявилися надзвичайно ефективними проти російських безпілотників з реактивним двигуном.