Прибыв в четверг в Берлин на встречу "коалиции желающих", премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 260 миллионов фунтов стерлингов, который включает дроны дальнего действия, способные преодолевать расстояние более 1000 километров.

Об этом заявили в британском правительстве перед началом визита Бернема в Берлин, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, Украина получит ещё более 1000 ударных дронов большой дальности. 1000 километров – это эквивалент расстояния между Лондоном и Берлином, подчеркнули на Даунинг-стрит.

"Этот пакет будет включать ударные дроны, способные нести тяжелые боеголовки, которые могут уничтожить цели одним ударом, что позволит Украине наносить удары по военным производственным объектам и другим законным военным целям, расположенным далеко за линией фронта", – говорится в сообщениях.

Великобритания также построит и поставит Киеву критически важные морские, разведывательные и логистические дроны, чтобы Украина могла обеспечивать необходимым военных на передовой.

Это объявление о дополнительной поддержке создаст новые рабочие места в Великобритании, поскольку более 80% этих средств будет потрачено на малые и средние предприятия Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии, заявили в правительстве.

Усиление дальнобойных возможностей Украины происходит после того, как во вторник на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины Великобритания объявила о масштабном пакете мероприятий по поддержке противовоздушной обороны, а на прошлой неделе – о широком комплексе санкций, благодаря чему Великобритания стала первой страной, введшей санкции против всех десяти крупнейших российских нефтедобывающих компаний.

После визита президента Владимира Зеленского в Лондон в прошлом месяце Великобритания также начала поставки дополнительных легких многоцелевых ракет (LMM) в Украину. Эти ракеты оказались чрезвычайно эффективными против российских беспилотников с реактивным двигателем.