Під час тристороннього саміту у Шеньчжені президент США Дональд Трамп закликав правителя РФ Владіміра Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна долучитися до зусиль у боротьбі проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це він сказав на початку відкритої частини тристоронньої зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

Заява Трампа підтверджує довготривалі зусилля його адміністрації з тиску на Міжнародний кримінальний суд, які нібито спрямовані на те, аби МКС не міг переслідувати американців.

За словами президента США, всі присутні лідери погодилися з тим, що суд вийшов за межі своєї юрисдикції.

"Щодо іншого аспекту можливої співпраці між нами я запропоную шляхи захисту суверенітету нашої країни від неконтрольованих глобалістських організацій, таких як Міжнародний кримінальний суд, який вийшов з-під контролю і який, на мою думку, як ми всі погоджуємося, дійсно значно вийшов за межі своєї юрисдикції", – сказав Трамп.

Минулого місяця адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти МКС. Ці заходи загрожують повністю відрізати суд від фінансової системи, що функціонує на основі долара, а також від більшості постачальників технологічних послуг.

Раніше санкцій з боку Вашингтона зазнали президентка Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старший судовий адвокат МКС Абдулає Сейє.

Слід зазначити, що у 2023 році МКС видав ордери на арешт Путіна та його дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової на підставі звинувачень у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей.