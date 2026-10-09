США запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду

Адміністрація президента США Дональда Трампа в п’ятницю запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це стало відомо агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан засудила санкції та заявила, що вони не зупинять роботу інституції.

Адміністрація Трампа вже давно займає ворожу позицію щодо суду і раніше вже вводила санкції стосовно його прокурорів та суддів.

П’ятничний крок піде набагато далі, оскільки потенційно може призвести до покарання компаній, що надають послуги самому суду.

"Президент Трамп ніколи не дозволить Міжнародному кримінальному суду переслідувати американців", – йдеться у заяві держсекретаря США Марко Рубіо, з якою ознайомилося агентство Reuters до офіційного оголошення.

Як зазначається в заяві Рубіо, "саме тому сьогодні Сполучені Штати вводять санкції проти Міжнародного кримінального суду.

"Ми заборонимо угоди з цим незаконним судом, позбавивши його ресурсів і паралізувавши його здатність функціонувати", – наголошує у своїй заяві держсекретар.

Заступниця прокурора МКС Хан заявив Reuters, що санкції "повинні бути засуджені".

"Ці санкції спрямовані на підрив верховенства права на міжнародному рівні та роботи, яку проводить незалежний судовий орган. Наша робота триватиме у всіх справах, у рамках усіх наших розслідувань та судових переслідувань", – підкреслила вона.

Рубіо заявив, що санкції були розроблені таким чином, щоб дати суду та його державам-членам можливість врахувати занепокоєння США.

Він не навів додаткових подробиць, однак представник Держдепартаменту повідомив, що Міністерство фінансів США видасть низку ліцензій "для захисту американських інтересів", що, ймовірно, означає тимчасові винятки з деяких санкцій.

У своїй заяві Рубіо зазначив, що Сполучені Штати відкладали введення санкцій у надії, що МКС та країни-учасниці його засновницького Римського статуту врахують занепокоєння США, але вони цього не зробили.

"Або МКС припинить свої погрози, або ми покладемо край МКС. Ми очікуємо, що наші союзники, багато з яких є учасниками МКС і покладаються на американських військовослужбовців у питаннях своєї оборони, стримають суд у межах", – заявив Рубіо.

За його словами, санкції були розроблені таким чином, щоб "надати державам-учасницям можливість провести переговори та запропонувати рішення, яке усуне наші побоювання.

"Якщо ці зусилля не принесуть результату, ми продовжуватимемо вживати відповідних заходів", – резюмував Рубіо.

У вересні стало відомо, що адміністрація Трампа підготувала санкції проти всього МКС і планує оголосити про них найближчим часом.

Своєю чергою в МКС заявили, що убезпечили себе від можливих санкцій з боку США.

Варто зазначити, у серпні США оголосили про санкції проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого судового адвоката МКС Абдулає Сейє. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що це зроблено "в рамках нашої непохитної місії щодо захисту американців від цього фіктивного суду".

Після цього ЗМІ повідомили, що США спробували залучити своїх союзників по НАТО до кампанії із "систематичного розформування" Міжнародного кримінального суду.