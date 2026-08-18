У вівторок США ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив держсекретар Марко Рубіо, також рішення опубліковане на сайті Управління контролю за іноземними активами США.

Рубіо зазначив, що адміністрація Трампа вводить санкції проти Томоко Акане, японської судді, яка обіймає посаду голови Міжнародного кримінального суду, та Абдулає Сеє, старшого адвоката суду та громадянина Сенегалу, на підставі указу президента Трампа від минулого року, що дозволяє застосування санкцій проти суду.

"Адміністрація Трампа вводить санкції проти голови МКС Томоко Акане та старшого адвоката Абдулає Сеє в рамках нашої непохитної місії щодо захисту американців від цього фіктивного суду. Вшановуючи нашу Декларацію незалежності, американців ніколи не будуть вивозити за межі країни для судового розгляду за вигадані злочини", – написав Рубіо в соцмережі Х.

Варто зазначити, у липні 2023 року Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук Томоко Акане, оскільки вона видала ордер на арешт глави Кремля Владіміра Путіна.

Цей крок США черговим загостренням політики адміністрації Трампа проти суду в Гаазі, членом якого США не є.

Минулого року США ввели цільові санкції проти кількох посадових осіб МКС, зокрема прокурорів та суддів, посилаючись на видані МКС ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, а також на попереднє розслідування щодо американських військових в Афганістані.

У червні троє суддів Міжнародного кримінального суду подали позов проти Трампа та його адміністрації через ці санкції, стверджуючи, що ці заходи є незаконними.

Рубіо заявив минулого місяця, що адміністрація посилить зусилля з підриву авторитету МКС, зокрема переконуючи інші країни вийти зі складу цієї організації.

Рубіо стверджував, що суд становить загрозу для американських військовослужбовців, які реалізують жорстку імміграційну політику президента США Дональда Трампа або проводять удари по суднах, які звинувачують у перевезенні наркотиків.

Трамп заявив, що кампанія спрямована на захист Нетаньягу та інших осіб від судового переслідування.

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