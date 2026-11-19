Во время трехстороннего саммита в Шэньчжэне президент США Дональд Трамп призвал правителя РФ Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина присоединиться к усилиям по борьбе против Международного уголовного суда (МУС).

Об этом он заявил в начале открытой части трехсторонней встречи, сообщает "Европейская правда".

Заявление Трампа подтверждает длительные усилия его администрации по оказанию давления на Международный уголовный суд, которые якобы направлены на то, чтобы МУС не мог преследовать американцев.

По словам президента США, все присутствующие лидеры согласились с тем, что суд вышел за пределы своей юрисдикции.

"Что касается другого аспекта возможного сотрудничества между нами, я предложу пути защиты суверенитета нашей страны от неконтролируемых глобалистских организаций, таких как Международный уголовный суд, который вышел из-под контроля и который, по моему мнению, как мы все согласны, действительно значительно вышел за пределы своей юрисдикции", – сказал Трамп.

В прошлом месяце администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против МУС. Эти меры грозят полностью отрезать суд от финансовой системы, функционирующей на основе доллара, а также от большинства поставщиков технологических услуг.

Ранее санкциям со стороны Вашингтона подверглись президент Международного уголовного суда Томоко Акане и старший судебный адвокат МУС Абдулайе Сейе.

Следует отметить, что в 2023 году МУС выдал ордера на арест Путина и его омбудсмена по правам детей Марии Львовой-Беловой на основании обвинений в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.