Китайский лидер Си Цзиньпин на трёхсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и кремлёвским правителем Владимиром Путиным предложил правила сосуществования великих держав, одно из которых предусматривает уничтожение всего ядерного оружия.

Заявление главы Китая приводит телеканал CCTV, сообщает "Европейская правда".

В частности, Си подчеркнул необходимость соблюдения принципа взаимного уважения. Взаимное уважение, как указал он, является основным принципом взаимоотношений между крупными странами.

Китай, Россия и США имеют разные национальные условия, и ни одна из стран не может изменить другую, подчеркнул Си Цзиньпин.

Во-вторых, как считает Си Цзиньпин, важно придерживаться принципа мирного сосуществования. Китай, Россия и США должны быть партнерами и друзьями, избегать конфликтов и противостояний, убежден глава КНР.

В этом контексте он назвал ядерное оружие "дамокловым мечем, висящим над головой человечества".

"его следует полностью запретить и окончательно уничтожить, чтобы в конечном итоге построить мир, свободный от ядерного оружия. Ядерную войну невозможно выиграть, и вести её нельзя. Необходимо приложить все усилия для предотвращения ядерной войны, соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и поддерживать глобальную стратегическую стабильность", – приводятся слова Си.

В-третьих, по его мнению, следует придерживаться принципа сотрудничества и взаимовыгодного развития.

В-четвёртых, считает Си, необходимо придерживаться диалога и консультаций. Он убежден, что три страны должны поддерживать регулярные контакты на высоком уровне, обеспечивать беспрепятственные каналы диалога на всех уровнях, создавать механизмы коммуникации и предотвращения кризисов, чтобы свести к минимуму количество ошибочных оценок, контролировать разногласия и не допускать эскалации споров.

Си, Трамп и Путин подчеркнули необходимость взаимодействия между тремя ведущими ядерными державами.

Также на встрече поднимался вопрос о нераспространении ядерного оружия и войне между Россией и Украиной.

Перед трехсторонним саммитом Трамп провёл примерно 40-минутные переговоры с Путиным, перед началом которых назвал лидера РФ своим другом. Во время этой встречи, по словам лидеров обоих государств, речь шла о российско-украинской войне.

Также Трамп провёл двусторонние переговоры с лидером Китая, похвалив свою дружбу с ним.