Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро переконаний, що не слід очікувати жодних значних результатів від зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і господаря Кремля Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це французький міністр сказав в інтерв’ю RTL.

Барро заявив, що з цього тристороннього саміту "нічого не вийде".

"Я ні про що не хвилююся, бо ці три лідери не згодні ні в чому і не можуть дійти згоди ні в чому", – наголосив він.

Сі, Трамп та Путін наголосили на необхідності взаємодії між трьома провідними ядерними державами.

Також на зустрічі порушувалось питання нерозповсюдження ядерної зброї та війни між Росією та Україною.

Перед тристороннім самітом Трамп провів приблизно 40-хвилинні переговори з Путіним, перед початком яких назвав лідера РФ своїм другом. Під час цієї зустрічі, за словами керівників обох держав, йшлось про російсько-українську війну.

Також Трамп провів двосторонні переговори з лідером Китаю, похваливши свою дружбу з ним.