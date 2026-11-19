Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро убежден, что не стоит ожидать каких-либо значимых результатов от встречи китайского лидера Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом французский министр заявил в интервью RTL.

Барро заявил, что от этого трехстороннего саммита "ничего не выйдет".

"Я ни о чем не беспокоюсь, потому что эти три лидера не согласны ни в чем и не могут прийти к согласию ни в чем", – подчеркнул он.

Си, Трамп и Путин подчеркнули необходимость взаимодействия между тремя ведущими ядерными державами.

Также на встрече поднимался вопрос о нераспространении ядерного оружия и войне между Россией и Украиной.

Перед трехсторонним саммитом Трамп провёл примерно 40-минутные переговоры с Путиным, перед началом которых назвал лидера РФ своим другом. Во время этой встречи, по словам лидеров обоих государств, речь шла о российско-украинской войне.

Также Трамп провёл двусторонние переговоры с лидером Китая, похвалив свою дружбу с ним.