На первом трехстороннем саммите президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и правитель России Владимир Путин согласовали совместную декларацию "о мире".

Текст заявления опубликовало китайское государственное информационное агентство "Синьхуа", передает "Европейская правда".

Как отмечается в документе, на встрече в Шэньчжэне главы трех государств обменялись мнениями о текущей международной ситуации и "выразили приверженность поддержке стратегической стабильности и международной безопасности".

Китай, Россия и США, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, заявили о готовности содействовать реформе Организации Объединенных Наций, чтобы она могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и выполнять свою основную миссию по поддержанию международного мира и безопасности.

Си, Трамп и Путин также договорились увеличить производство и поставки нефтепродуктов на благо всех стран мира, подчеркнув важность стабильных потоков энергоносителей.

Кроме того, они признали, что принцип согласия государств и уважение к иммунитету государственных должностных лиц имеют решающее значение. Таким образом, они пришли к соглашению, что Международный уголовный суд и другие подобные институты "не должны злоупотреблять своей юрисдикцией".

Главы Китая, США и России подчеркнули, что ядерную войну "невозможно выиграть и её нельзя вести". Три страны договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению ядерного распространения.

Как известно, в четверг лидер Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин начали свой первый в истории трехсторонний саммит. На встрече обсуждались вопросы нераспространения ядерного оружия и войны между Россией и Украиной.

Перед трехсторонним саммитом Трамп провёл примерно 40-минутные переговоры с Путиным, перед началом которых назвал лидера РФ своим другом. Во время этой встречи, по словам лидеров обоих государств, речь шла о российско-украинской войне.

Китайский лидер Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем Владимиром Путиным предложил правила сосуществования великих держав, одно из которых предусматривает уничтожение всего ядерного оружия.

А Трамп призвал Путина и Си присоединиться к усилиям в борьбе против Международного уголовного суда (МУС).