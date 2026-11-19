Європейська комісія передала на розгляд Ради ЄС звіт із позитивною оцінкою виконання Молдовою проміжних критеріїв (IBAR) у сфері верховенства права та демократичних інституцій.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у четвер, 19 листопада.

У Єврокомісії підтвердили, що позитивно оцінили виконання Молдовою відповідних вимог, однак остаточне рішення мають ухвалити держави-члени ЄС.

"Я можу підтвердити, що Комісія надіслала Раді ЄС свій звіт, у якому оцінюється виконання проміжних критеріїв (Молдовою). Ми говоримо тут про реформи у сфері верховенства права та демократичних інституцій, і наш звіт позитивно оцінює виконання цих умов", – заявив Мерсьє.

За його словами, як наступний крок, Рада ЄС та держави-члени мають "розглянути звіт Єврокомісії та прийняти рішення, чи дійсно були здійснені ці реформи та чи були виконані умови для IBAR".

"З нашого боку у звіті про розширення було дуже чітко зазначено, що Молдова досягає важливого прогресу. Насправді вона просувається з надзвичайною швидкістю, коли йдеться про її вступ до ЄС", – додав речник Єврокомісії.

Нагадаємо, після визнання Радою ЄС факту виконання проміжних критеріїв щодо верховенства права та демократичних інституцій IBAR, Молдова зможе починати закривати розділи у перемовинах про вступ до ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Молдова може досягти рівня Чорногорії у переговорах про вступ до Європейського Союзу вже у 2027 році, якщо збереже нинішні темпи реформ.

Тим не менш, варто зауважити, що Молдова, як і Україна, має два невідкриті перемовні кластери – №4 та №5 – відкриття яких наразі блокує Угорщина.

Також повідомлялося, що Кос обговорила з українським урядом та парламентом список реформ, необхідних для виконання Україною бенчмарків (проміжних критеріїв) на вступ до ЄС.

Про те, чому Україні об’єктивно складно проводити реформи, а також про реалістичну дату вступу до ЄС – в матеріалі Посол ЄС: Ми знайшли рішення, як провести низку реформ, та ті сподобаються не всім в Україні.